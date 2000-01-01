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Fallout 2 — это компьютерная ролевая игра, разработанная Black Isle Studios и изданная Interplay Entertainment, продолжение Fallout.

Действие игры происходит в 2241 году, спустя 80 лет после событий оригинальной игры и спустя более чем полтора века после ядерной войны, превратившей мир в выжженную пустыню. Главный герой игры — потомок протагониста первой игры серии, отправленный своим дикарским племенем во внешний мир в поисках легендарного устройства ГЭКК. Хотя движок игры и игровая механика практически не изменились по сравнению с предыдущей игрой, в Fallout 2 был представлен мир намного больших масштабов, с огромным множеством персонажей, квестов и сюжетных линий.